Care sunt tendintele de design interior in 2022 si ce usi se potrivesc? Atunci cand se gandesc sa renoveze sau sa faca schimbari in locuinta lor, oamenii cauta si informatii despre ceea ce se poarta la momentul respectiv, astfel ca un aspect de interes pentru acestia este reprezentat si de tendintele de design interior in 2022. Ceea ce se poate observa cu privire la tendintele anului 2022 este faptul ca se pastreaza influenta naturii atat in ceea ce priveste materialele folosite, cat si in ceea ce priveste culorile recomandate. De asemenea, se prefera stilul minimalist, care sa cuprinda si o pardoseala de culoare deschisa, pentru a da senzatia de mai mult… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

