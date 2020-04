Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe tari europene incep saptamana cu masuri provizorii de relaxare a interdictiilor din timpul epidemiei. Ridicarea treptata a masurilor de carantina este influentata de incetinirea ratei infectiei si capacitati

- Europa se intoarce treptat la munca saptamana aceasta. Dupa modelul Cehiei, care a relaxat masurile de carantina inca de saptamana trecuta, Spania, Italia, Austria ies si ele din hibernarea economica impusa de pandemia de coronavirus. Revenirea la munca se va face in toate aceste state cu respectarea…

- Ziarul Unirea Marcel Vela, mesaj pentru romanii din strainatate: ”Ramaneți acolo! Aici vom fi obligați sa va invitam sa locuiți in spațiile de carantina” Marcel Vela a reluat mesajul catre romanii din strainatate in sensul de a nu veni in Romania de Paște. El le-a transmis sa ramana in țarile in care…

- De astazi, incepand cu ora 00.00, zona roșie pentru care se aplica masura carantinei instituționalizate tuturor pasagerilor care ajung in Romania va fi extinsa la 12 țari, inclusiv Marea Britanie, Germania, Olanda, Belgia sau Statele Unite ale Americii. In continuare zona galbena va fi valabila pentru…

- Este necesara carantina institutionalizata timp de 14 zile Lista cu ''zonele rosii'', unde predomina pandemia cauzata de coronavirus si pentru care este necesara carantina institutionalizata timp de 14 zile a fost actualizata, miercuri, pe site-ul INSP. Astfe, tarile considerate ''zone rosii'' sunt:…

- Numarul oamenilor infectați cu coronavirus in intreaga lume se apropie de un nou prag: 120 de mii de persoane. Italia, țara cea mai grav afectata dupa China, intrata in carantina, anunța peste 10 mii de contaminari și mai bine de 630 de decese. Numai in ultimele 24 de ore, au murit aproape 170 de persoane.…

- Persoanele care vin din Italia sau care au venit recent din zonele afectate de coronavirus sunt plasate in carantina sau sunt izolate la domiciliu in contextul epidemiei de coronavirus de la nivel internațional. Pana in acest moment, niciun roman nu este infectat cu virusul coronavirus, insa mai mulți…