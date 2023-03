Ministerul de Externe al Rusiei a exclus, marti, patru tari dintr-un eventual efort de mediere a conflictului in Ucraina, subliniind intr-o declaratie pentru agentia oficiala de presa RIA Novosti, ca SUA, Regatul Unit, Franta si Germania nu pot avea pretentii la un rol de mediatori neutri in procesul de pace in Ucraina, intrucat sunt implicate […] The post Care sunt țarile occidentale pe care Rusia nu le vrea la negocierile de pace cu Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .