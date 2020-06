Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, astazi, lista tarilor din care cetatenii care sosesc in Romania nu vor fi obligati sa intre in izolare. In hotarare se arata ca in baza propunerii Institutului Național de Sanatate Publica, incepand cu data de 15 iunie 2020, de la ora 00:00 se…

- Marcel Vela ministrul de interne a anunțat sambata seara care sunt țarile din care romanii vor putea sa revina fara sa mai stea izolați doua saptamani. Iata care este lista celor 17 state europene. AustriaBulgariaCehiaCipruCroațiaElvețiaGermaniaGreciaIslandaLetoniaLiechtensteinLituaniaMaltaNorvegiaSlovaciaSloveniaUngaria…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a anuntat astazi lista cu tarile pentru care se elimina obligativitatea de a intra in carantina sau autoizolare atunci cand un cetatean revine in Romania. Pe lista se afla momentan 17 tari iar aceasta va fi actualizata saptamanal de catre Institutul Național…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a stabilit o serie de masuri ce sunt menite sa relaxeze restricțiile impuse de epidemia de COVID-19. Intre acestea se numara deschiderea mall-urilor, a piscinelor, a salilor de sport, dar și dispoziții ce au in vedere organizarea evenimentelor.

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, joi seara, dupa ce Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) s-a intrunit, pentru prima data, sub conducerea premierului Ludovic Orban, ca, incepand din data de 15 mai, se declara stare de alerta la nivelul Romaniei, pentru 30 de zile. In Hotararea…

- STAREA de alerta elimina declaratiile pe propria raspundere in localitateea d edomiciliu, dar respectiva declarație va fi completata de toate persoanele care vor dori sa paraseasca localitatea de reședința. Este vorba despre diferite activitați profesionale sau despre relaxare, una dintre intrebarile care…

- Raed Arafat se bucura de cea mai mare incredere, in timp ce Guvernul se bucura de cea mai puțina apreciere in contextul pandemiei de Covid-19, arata un sondaj IRES. Sondajul realizat in 7-8 aprilie, arata ca Raed Arafat este persoana publica in care romanii au cea mai mare incredere. Conform sondajului,…