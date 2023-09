Stiri pe aceeasi tema

- LOCURI de MUNCA in ALBA: 530 posturi la Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Cugir, Campeni și alte localitați din județ. Oferta prin AJOFM Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 26 septembrie. Sunt vacante 530 posturi in…

- LOCURI de MUNCA in ALBA: 515 posturi la Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Cugir, Campeni și alte localitați din județ. Oferta prin AJOFM Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 19 septembrie. Sunt vacante 515 posturi in…

- LOCURI de MUNCA in ALBA: 477 posturi la Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Cugir, Campeni și alte localitați din județ. Oferta prin AJOFM Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 12 septembrie. Sunt vacante 477 posturi in…

- LOCURI de MUNCA in ALBA: 502 posturi la Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Aiud, Campeni și alte localitați din județ. Oferta prin AJOFM Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 5 septembrie. Sunt vacante 502 posturi in județul…

- LOCURI de MUNCA in ALBA: 498 de posturi la Alba Iulia, Sebeș, Aiud, Blaj, Abrud și alte localitați din județ. Oferta prin AJOFM Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 25 iulie. Sunt vacante 498 de posturi in județul…

- Un numar de 14.000 de posturi la stat au fost scoase pe piata fortei de munca, de la inceputul acestui an, iar 90% dintre acestea sunt functii de executie, conform unui studiu realizat de o platforma de recrutare online, publicat joi. Astfel, datele jobradar24.ro, agregator de locuri de munca din mediul…

- LOCURI de MUNCA in ALBA: 487 de posturi la Alba Iulia, Sebeș, Aiud, Blaj, Abrud și alte localitați din județ. Oferta prin AJOFM Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 18 iulie. Sunt vacante 487 de posturi in județul…

- LOCURI de MUNCA in ALBA: 478 de posturi la Alba Iulia, Sebeș, Aiud, Blaj, Abrud și alte localitați din județ. Oferta prin AJOFM Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 11 iulie. Sunt vacante 478 de posturi in județul…