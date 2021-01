Care sunt țările europene care au cei mai puțini reprezentanți în instituțiile UE Funcțiile din instituțiile europene sunt in mare parte ocupate de catre vestici. La polul opus, statele din Europa centrala și de est au cei mai puțini reprezentanți in instituțiile Uniunii Europene. Conform unui studiu citat de Politico , aproximativ 90% din funcțiile din instituțiile UE sunt ocupate de catre vestici. Asta arata practic ca cetațenii din centrul și din estul Europei sunt subreprezentați. Raportul European Democracy Consulting analizeaza 72 de instituții, organisme și agenții ale UE, cu numiri in funcții datand din 1952 pana in prezent și conchide ca birocrația europeana este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

