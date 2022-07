Care sunt țările care reintroduc restricții anti-Covid 19, în plin sezon estival? Cazurile de Covid 19 au explodat, iar unele țari, preferate de romani ca destinații turistice, au introdus unele restricții. Turiștii trebuie sa poarte iar masca și sa respecte distanțarea fizica in mijloacele de transport in comun, dar și in spațiile publice aglomerate. Alte țari cer la vama certificat verde, care sa ateste vaccinarea, trecerea prin […] The post Care sunt țarile care reintroduc restricții anti-Covid 19, in plin sezon estival? appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

