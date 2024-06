Stiri pe aceeasi tema

- Trei tabere din USR vor concura pentru Biroul National, forul colectiv de conducere al partidului. Pe lista Elenei Lasconi pentru Biroul National vor candida nume ca Lucian Stanciu-Viziteu, Claudiu Nasui, Cristina Pruna si Radu Mihaiu. Gruparea rivala reuneste lideri influenti in partid, ca Vlad Voiculescu,…

- Primarul Elena Lasconi abia s-a inscris in cursa pentru șefia USR dupa demisia lui Catalin Drula și pune trei conditii pentru a candida la alegerile prezidentiale: sa fie aleasa presedinte al formațiunii, sa aiba majoritate in Biroul National al partidului si sa poata impune un nou secretar general.…

- Dupa mai bine de o saptamana de la alegeri, situația scrutinului in Sectorul 2 nu s-a clarificat, iar edilul in funcție, Radu Mihaiu, inca vrea renumarare voturilor. Dupa ce Radu Mihaiu a cerut renumararea voturilor in mai multe secții invocand fraude, se pare ca cel care are de caștigat in urma acestui…

- Rusia incearca sa manipuleze minoritatea bulgara din Republica Moldova prin activitați hibride in legatura cu alegerile prezidențiale și referendumul pentru UE din toamna acestui an. Manipuland in anumite regiuni etnice, Rusia incearca sa produca dezbinare, a afirmat James Rubin, trimisul special al…

- Bogdan Stan, candidatul USR la funcția de primar al comunei Sinești din județul Iași, a fost surprins dormind intr-un șanț, la primele ore ale dimineții. Bogdan Stan a fost filmat intr-o stare avansata de ebrietate. Surprinși de acest comportament al candidatului USR niște consateni l-au filmat și au…

- Procurorii si politistii fac, miercuri, 13 perchezitii in Bucuresti si in judetele Arges si Dambovita, la persoane suspectate de camata si trafic de persoane. Gruparea acorda imprumuturi cu dobanci mari si agresa datornicii pentru recuperarea banilor. De asemenea, gruparea racola cersetori din Gara…

- Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu (USR) a declarat ca a luat semnaturi de la Rares Hopinca si Catalin Cirstoiu pe lista USR pentru alegerile locale, iar in schimbul a doua semnaturi PSD-PNL, a dat si el o semnatura a USR, precizand ca este un echilibru corect, scrie News.ro. Primarul Sectorului 2 a…

- Zeci de percheziții au loc in 14 județe și in Bucuresti, pentru destructurarea unor grupari infracționale care s-ar ocupa cu traficul de țigari și de materiale pirotehnice. Conform DIICOT, gruparile au ramificații transfrontaliere in Cehia, Bulgaria și Ucraina, iar prejudiciul din acest dosar s-ar ridica…