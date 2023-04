Stiri pe aceeasi tema

- Noua spitale de adulti si copii si Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov vor asigura asistenta medicala de urgenta in Capitala in Vinerea Mare si de Paste, zile de sarbatoare legala, a informat Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti.

- Ne asteapta cel mai scump Paste din ultimii ani. Din 2022 si pana in prezent preturile au fost majorate cu zeci de procente. In piețele din Capitala, un kilogram de carne de miel a ajuns sa coste intre 40 și 45 de lei, ceea ce inseamna mai mult cu 17% comparativ cu anul trecut. Ouale s-au […] The post…

- In saptamana 13 – 19 martie au fost inregistrate 99.969 de cazuri de infecții respiratorii acute, in creștere cu 6,7% fața de saptamana precedenta. Numarul deceselor din cauza gripei a ajuns la 90 in sezonul actual, intre care 3 inregistrate saptamana trecuta, potrivit raportului saptamanal publicat,…

- Potrivit comunicatului, cele noua spitale care asigura asistența medicala de urgența in zilele de 23 și 24 ianuarie sunt:- Spitalul Clinic de Urgenta București Floreasca – tel: 021/599.23.00;- Spitalul Clinic de Urgenta Universitar – tel: 021.318.05.23 / 021.601.24.00 ;- Spitalul Clinic de Urgenta…

- UPDATE: Potrivit politistilor, unul dintre șoferii implicați in accident, un barbat de 36 de ani, a fost testat cu aparatul Drugtest, rezultatul indicand prezenta in organism a substantelor psihoactive. ”In jurul orei 07:50, Brigada Rutiera a fost sesizata prin intermediul SNUAU 112 cu privire la producerea…

- Autoritațile au intrat, luni, in alerta dupa ce o femeia din București a sunat la numarul de urgența 112 și a spus ca soțul ei și-a ucis fiica, apoi a incendiat locuința. „In jurul orei 14.00, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 24 au fost sesizați cu privire la…