Care sunt singurele singurele țări din lume care nu au început vaccinarea anti-Covid Organizatia Mondiala a Sanatatii va oferi sprijin celor cinci tari din lume care nu au lansat pana in acest moment campanii nationale de vaccinare anti-COVID-19. Omenirea a depasit marti pragul de 3 miliarde de doze de vaccinuri administrate la nivel global, informeaza AFP. Vaccinarea anti-COVID-19 nu a inceput inca in Burundi, Eritreea, Haiti, Coreea de Nord si Tanzania – singurele tari dintre cele 194 de state membre ale OMS care nu au lansat astfel de campanii nationale. “OMS continua sa sprijine aceste tari in ceea ce priveste luarea deciziei legate de inceperea vaccinarilor”, a declarat un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

