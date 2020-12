Care sunt simptomele trichinelozei și cum o prevenim Trichineloza sau trichinoza este o boala parazitara, contractata de om prin consumul de carne cruda de porc sau insuficient preparata termic care conține larvele infestante a unui vierme cilindric din genul Trichinella spiralis. Care sunt simptomele trichinelozei Multe infestații sunt asimptomatice sau ușoare, relateaza pentru Ziarul Medical Asociația Medici pentru Tine. In prima saptamana, pot aparea greața, crampele abdominale și diareea. La 1-2 saptamani dupa infecție apar semnele și simptomele sistemice: edemul facial sau periorbital (adica aspectul umflat al pleoapelor), mialgia (durere musculara),… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Semnele si simptomele ascunse ale cancerului pulmonar au devenit cunoscute. Oamenii de stiinta din cadrul Fundatiei Roy Castle Lung Cancer din Marea Britanie, implicati in lupta impotriva cancerului pulmonar, au vorbit despre unele simptome ascunse ale acestei boli. Expertii ne evertizeaza ca cel mai…

- Durerea de dinți este mai puternica decat frica de COVID și, in consecința, a trimis in cabinetele stomatologice, in pandemie, un numar de clienți similar cu cel din intervalul mai-octombrie anul trecut. Efectul maștii s-a simțit, insa, in faptul ca cererile pentru albirile de dinți au scazut cu o treime,…

- Ela Craciun (38 de ani) și-a anulat toate planurile pentru perioada urmatoare din cauza unor simptome alarmante care au determinat-o sa mearga de urgența la o clinica pentru a face testul COVID-19. Vedeta de televiziune se confrunta cu dureri de cap puternice, dureri musculare, dureri in gat și cu o…

- O echipa de epidemiologi a guvernului chinez da peste cap recomandarile inițiale ale specialiștilor cu privire la spațiul de siguranța pentru evitarea infecțiilor. Nicușor Dan a fost in sfarșit validat la Primaria Capitalei. Decizia este definitiva Oamenii de știința chinezi arata ca noul coronavirus…

- Oamenii de știința au intocmit o lista cu semnele coronavirusului ce pot aparea și in perioada de incubație a virusului in organism. Printre simptomele care ar putea indica infectarea cu SARS-CoV-2 se numara și unele care pot fi inșelatoare iar la prima vedere nu ar parea unele specifice infectarii…

- Guturaiul sau raceala comuna reprezinta o infectie, de cele mai multe ori virala, care se poate complica. Desi raceala este frecventa in randul copiilor, in timpul sezonului rece, aceasta poate aparea si vata. Guturaiul apare progresiv si provoaca o iritatie la nivelul gatului si mucoasei nazale, ceea…

- Kate Beckinsale, 47 de ani, a marturisit ca a pierdut o sarcina. Dezvaluirea actriței vine la doar o zi dupa ce Chrissy Teigen a facut publice imagini sfașietoare dupa ce pierdut un copil. "Cu ani in urma, am pierdut un copil la 20 de saptamani. Am reușit sa pastrez totul in liniște, insa m-am prabușit…

- ADVERTORIAL. Dupa 30 de ani de democrație, una dintre cele mai bogate zone ale țarii a fost adusa in pragul saraciei de cei care au condus-o in toata aceasta perioada. Intr-un județ in care natura a fost extrem de darnica, oamenii puși sa-l conduca au fost extrem de lacomi! Aici au inflorit afacerile…