- Schimbarile radicale provoaca nevoi, demonstrate prin comportamentul bolnavului, iar orice confruntare cu o situatie stresanta provoaca un sir de asteptari personale, care difera in functie de perceptia bolii de catre pacient. "Comportamentul specific bolnavului are o forma adaptabila, cu…

- Conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii, 41 de milioane de copii, cu varstele sub 5 ani, se confrunta cu exces ponderal si obezitate. Kilogramele in plus sunt periculaose pentru ca pot duce la afectiuni cardiovasculare, metabolice, oncologice...

- Romanii sunt rugați sa aduca inapoi fructele și legumele congelate, de frica bacteriei listeria. Astfel, mai multe lanturi de supermarketuri de la noi anunta clientii sa aduca inapoi capșunile congelate, vișinele, mazarea, fasolea si amestecul mexican de legume cumparate. Este doar o masura de precauție,…

- Sony Xperia XZ1 si noul flagship XZ2 sunt tot mai des reclamate de utilizatori pentru probleme cu functionarea ecranului, manifestate prin aparitia intermitenta a unor linii orizontale si puncte albe. Simptomele se manifesta la atingerea sau alunecarea degetelor pe suprafata ecranului si dispar de la…

- Cancerul de vezica urinara este cunoscut drept cancer urotelial in limbajul de specialitate si ocupa locul 5 la nivel global, dintre toate tipurile de cancer cunoascute panaa la ora actuala.

- Profilul pacientului roman cu scleroza multipla: are varsta medie de 37 de ani, este femeie – doar 30% din bolnavi sunt barbati – este activ pe piata muncii si a fost diagnosticat in urma cu 5-10 ani. Costurile totale ale sclerozei multiple in Romania sunt de 91 de milioane de euro, potrivit primului…

- Ati auzit probabil termenul "se rupe apa". De fapt, sacul amniotic care inconjoara bebelusul se rupe, iar lichidul amniotic se scurge prin vagin. Acesta este primul semn care apare la doar 15-25% dintre gravide. Asadar, nu este chiar atat de comun precum se vede in telenovele. La unele femei se scurge…