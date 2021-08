Prima zi a noului an școlar bate la ușa, iar parinții se arata ingrijorați de faptul ca cei mici pot fi infectați cu noul coronavirus odata cu redeschiderea școlilor. In timp ce toate autoritațile indeamna la vaccinare, unii dintre parinți nu vor sa iși vaccineze copiii, dar nici nu sunt de acord cu redeschiderea școlilor in format fizic. Iata care sunt simptomele de SARS-CoV-2 care necesita spitalizare in cel mai scurt timp!