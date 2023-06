Stiri pe aceeasi tema

- Alerta de holera emisa in Ucraina, in special pentru zona Odessa, dupa distrugerea barajului de la Kahovka, a starnit ingrijorare printre romani. Specialiștii in domeniul sanatații explica semnele care iți arata daca ai holera. Afla in randurile de mai jos la ce simptome trebuie sa fii atent. Cand ar…

- Semnele declinului cognitiv al lui Bruce Willis sunt clare, privind in urma, spune una dintre fiicele actorului, care marturisește insa ca la momentul respectiv, ea a pus „lipsa lui vaga de reacție” pe seama „pierderii auzului”.

- Vestea momentului de la IGSU pentru toți romanii, in condițiile in care, in ultimele zile, Romania simte din plin efectele unui nou ciclon care afecteaza nu doar țara noastra, ci mai multe regiuni din Europa. Specialiștii au dezvaluit care sunt detaliile pe care sa nu le ignori in cazul unui cod galben…

- In literatura de specialitate, diabetul zaharat este definit ca o tulburare metabolica. Boala se caracterizeaza prin modificari ale metabolismului glucidic, lipidic si proteic, rezultat fie din deficienta de insulinosecretie, insulinorezistenta sau ambele.Exista trei tipuri principale de diabet: tip…

- Cum se simte un atac de cord? Care sunt semnele subtile de atac de cord la care trebuie sa fii atent? Sunt intrebari al caror raspuns, daca il știi, ți-ar putea salva viața. Iata cateva sfaturi de la specialiști. Care sunt semnele unui posibil atac de cord pe care nu ar trebui sa le ignori.

- Ziua de 8 mai reprezinta, printre altele, și Ziua mondiala de lupta impotriva cancerului ovarian. Pentru ca boala face peste 1.000 de victime in fiecare an numai in Romania, asociațiile de profil fac apel la diagnosticarea precoce.

- Specialiștii spun ca bolile de ficat pot cauza mari probleme, mai ales ca, de cele mai multe ori, oamenii ignora unele semne care indica anumite afecțiuni. Unul dintre cele mai intalnite semne consta in petele de pe piele, care, in general, sunt asociate bolilor de ficat.

- Frunzele de dafin nu sunt de mare ajutor doar in bucatarie, pentru a da gust preparatelor, ci rezolva și mai multe probleme de sanatate. Specialiștii spun ca are multe beneficii, dar, in aceeași masura, poate preveni unele afecțiuni.