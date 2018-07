Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au localizat și au stins un incendiu declansat la o hala de prelucrare a materialelor metalice din comuna Berca satul Satuc. Potrivit informatiilor furnizate de Vasile Prahoveanu din cadrul Biroului de Presa al ISU Buzau, pompierii au intervenit cu doua autospeciale cu apa si spuma. La fata…

- Un Mrap american, folosit in teatrele de operații pentru cautarea și distrugerea/neutralizarea dispozitivelor explozive improvizate sa a munițiilor ramase neexplodate, a fost adus, joi, la Alba Iulia, in cadrul unui exercițiu realizat pentru educarea a 100 de elevi. Circa 100 de elevi de la Școlile…

- Criza de vaccinuri impotriva hepatitei B in maternitați se face simtita si la Buzau. Acest tip de vaccin, care in mod normal ar trebui sa fie administrat nou-nascuților in maternitate, la scurt timp dupa naștere, și care este inclus in programul național de imunizari, s-a epuizat la Buzau, din luna…

- Criza de vaccinuri impotriva hepatitei B in maternitați se face simtita si la Buzau. Acest tip de vaccin, care in mod normal ar trebui sa fie administrat nou-nascuților in maternitate, la scurt timp dupa naștere, și care este inclus in programul național de imunizari, s-a epuizat la Buzau, din luna…

- Conform datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, raportate pana vineri, 11 mai, a fost de aproape 13.000 de cazuri, din care 52 de decese. In…

- Astazi, 9 mai, de la ora 18,00, Inspectoratul Scolar Judetean Buzau si Centrul Cultural Francofon Buzau organizeaza, la Liceul de Arte „Margareta Sterian”, concertul de pian „Armonii europene”, sustinut de Daniel Dascalu, asistent universitar la Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti. Evenimentul…

- Un nou succes pentru buzoianca Diana Gabriela Oprea in cadrul olimpiadelor școlare. Eleva in clasa a XII-a a Colegiului „B. P. Hasdeu”, Gabriela Oprea a obținut medalia de argint la Olimpiada Internaționala de Chimie „D.I. Mendeleev”, desfașurata in Republica Belarus, Minsk, in perioada 22-28 aprilie…

- Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat ca, la nivel de țara, in perioada 9 – 13 aprilie 2018 au fost raportate inca 199 de cazuri de rujeola nou confirmate, in București și in 19 județe. Buzaul figureaza cu noi cazuri, iar medicii de familie au fost alertați cu privire la faptul ca rujeola…