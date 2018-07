Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista Sorina Matei explica, pe Facebook, cum poate fi suspendat seful statului de catre actuala majoritate. Explicatia lui Matei vine dupa ce Iohannis a declarat. in urma cu aproape o saptamana, ca nu are cine sa faca suspendarea lui din functie."23 iunie 2018. Klaus I.:"Daca discutam…

- PNL, USR si PMP incearca azi sa rastoarne Guvernul Dancila, condus din umbra de liderul PSD Liviu Dragnea, condamnat in prima instanta la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare. Insa sansele Opozitiei sunt infime, in conditiile in care majoritatea PSD-ALDE, ajutata de UDMR si de minoritatile…

- Niciodata nu s-au confruntat pe scena politica doua tabere atat de mediocre din toate punctele de vedere. Daca opozitia nu face decat sa distruga orice speranta ca exista o alternativa viabila la actuala guvernare, PSD-ul produce pagube. Pagube materiale de miliarde de euro in fiecare luna. Cum nici…

- “PSD nu a discutat despre un calendar al unei eventuale suspendari a presedintelui Klaus Iohannis”, a declarat, ieri, la RFI Adrian Dobre, membru al formatiunii. Declaratia acestuia a venit in contextul in care liderul PNL, Ludovic Orban, a afirmat joi ca are informatii ca PSD pregateste declansarea…

- Olguta Vasilescu a spus: "Ne-am hotarat ce vrem sa facem si e ce am comunicat de anul trecut si anume sa fie optional acest Pilon II. E batut in cuie." Tema Pilonului II a fost intens dezbatuta recent de presedintele Klaus Iohannis si reprezentantii Guvernului. Presedintele i-a somat pe reprezentantii…

- Cozmin Gusa evidențiaza ca plangerea penala depusa de Ludovic Orban pe numele lui Liviu Dragnea și al Vioricai Dancila este cel mai dur joc al Opoziției din ultimul an, iar in spatele reacției Alinei Gorghiu, care se dezice de demersul ”coerent” al liderului PNL, ar putea sta chiar Florian Coldea.Cozmin…

- Provocare inedita lansata de deputatul Liviu Plesoianu sefului PSD Liviu Dragnea dupa discutia purtata de liderulsocial-democrat un internaut pe Facebook. Plesoianu il intreaba pe Dragnea cand va posta si un selfie de la marele miting PSD impotriva Noii Securitați!??"In decembrie 2016, cand…

- Teodorovici, despre medierea președintelui pe conflictul Guvern-BNR: Guvernul si Banca Nationala a Romaniei au o relatie de colaborare institutionala si nu este cazul ca presedintele Klaus Iohannis sa medieze aceasta relatie, a declarat, marti, ministrul Finantelor, la Parlament. “Cred ca nu este nevoie…