Chiar daca pandemia a afectat foarte mult turismul, piața și-a revenit și ofera acum mii de posturi libere, unele platite și cu 15 – 18.000 de lei, lunar. Conform ejobs, incepand cu 2022 recrutarile in domeniu au atins din nou un maxim istoric. Chiar și acum, in plin sezon estival, sunt peste 3.400 de posturi disponibile. Cel mai mult se recruteaza in acest moment agenți de turism, recepționeri și personal pentru curațenie. Conform datelor din Salario, comparatorul salarial marca eJobs, cele mai mari salarii medii nete in domeniu sunt in orașele: București (3.200 lei), Cluj-Napoca (3.000 lei),…