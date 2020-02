Care sunt riscurile lipsei de medici de familie în peste jumătate din localități Deficitul tot mai mare de medici de familie, lipsa motivarii medicilor și comportamentul pacienților care vin la medic doar pentru trimitere, pentru ca afla de pe internet ce investigații sa faca, pot duce la ”depopularea unor localitați de medici de familie”, a spus medicul Catalin Petrencic, la emisiunea ”Adriana Nedelea LA FIX”. Potrivit medicului, varsta acestora este inaintata, media fiind de 45-50 de ani, iar noi generații nu vin din urma.Este a doua harta pe care o fac, prima a fost in 2015, atunci deficitul a fost mai mic, a declarat medicul Catalin Petrencic, la emisiunea ”Adriana Nedelea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

