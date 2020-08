Stiri pe aceeasi tema

- La sesiunea de toamna a Bacalaureatului 2020, in județul Suceava sunt inscriși 1.399 de candidați. Examenul va debuta luni, 24 august, cu proba scrisa la limba și literatura romana. Conform Inspectoratului Școlar, vor funcționa șapte centre de examen, toate in municipiul Suceava, la Colegiul Național…

- A doua sesiune a examenului national de Bacalaureat 2020 se va desfasura in perioada 24 august - 5 septembrie. Calendarul sesiunii august-septembrie 2020 a examenului national de Bacalaureat a fost aprobat prin ordin de ministru si transmis spre publicare in Monitorul Oficial. Potrivit ordinului, inscrierea…

- Conform calendarului Bac 2020 aprobat de Ministerul Educației, sesiunea de toamna de la Bacalaureat 2020 se va organiza intre 18 și 21 august. Vor putea participa candidații care au picat sau nu s-au prezentat din diferite motive la sesiunea de vara.Lucru important, inscrierile pentru sesiunea de toamna…

- Luni, 6 iulie, a inceput sesiunea speciala a examenului de Bacalaureat 2020, iar astazi, 7 iulie, are loc proba obligatorie a profilului, la matematica sau istorie. Potrivit Ministerului Educatiei, la sesiunea speciala s-au inscris 141 de candidati, informeaza Mediafax.Citește și: DOLIU in…

- In județul Gorj se organizeaza sesiunea speciala a Examenului de Bacalaureat. Este vorba de 8 candidați care participa la probele anunțate. Luni susțin prima proba doar 5 candidați. Ceilalți trei au susținut proba la Limba și Literatura Romana in prima sesiune, dar nu au mai putut continua Examenul,…