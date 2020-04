Care sunt punctele convergente si divergente ale planului european de relansare economică Prea multele divergențe existente între statele membre au facut ca diplomații sa fie precauți: niciun compromis nu va putea fi realizat înainte de începutul verii - în cel mai bun caz, subliniau înainte de conferința. Un motiv în plus pentru a avea o discuție mai larga pe acest subiect, în încercarea de a gasi un cadru convenabil, scrie Les Echos citat de Rador.

Puncte de convergențaÎn acest peisaj incert, bunii cunoscatori ai obișnuitei lentori a mașinariei europene au insistat, joi, asupra faptului ca au aparut unele semne de consens pe… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reuniunea de joi Consiliului European nu va produce nicio decizie asupra cuantumului fondului de relansare economica post-pandemie, a declarat cancelarul Germaniei, Angela Merkel, înaintea summitului desfasurat prin videoconferinta, potrivit Mediafax."Planul de relansare economica ar…

- Miercuri dimineața, șapte regiuni japoneze, printre care și metropolele Tokyo și Osaka, au impus restricții de mișcare voluntare și foarte flexibile, ca urmare a declararii starii de urgența marți de catre premier, potrivit Les Echos , citat de Rador. Executivul spera ca aceasta criza se va incheia…

- Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta organizeaza o licitatie pentru atribuirea unui contract aferent achizitiei de asigurare pentru raspunderea profesionala a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General din cadrul CN APM SA Constanta.Termenul limita…

- Comisia Europeana (CE) a emis luni noi prevederi practice in legatura cu modul de punere in aplicare a Orientarilor privind gestionarea frontierelor, in scopul de a mentine circulatia marfurilor pe tot teritoriul UE pe durata actualei pandemii, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar.…

- Gica Hagi, 55 de ani, patron și antrenor al echipei FC Viitorul crede ca, din cauza pandemiei de coronavirus care a ”lovit” serios și Romania, sezonul 2019-2020 din Liga 1 a fost compromis.Din acest motiv, ”Regele spune ca trebuie ca de pe acum sa se pregateasca noul sezon competițional.”Sa ne gandim…

- Termenul de 15 aprilie este cel pana la care Romania trebuie sa elaboreze documentele programelor operationale si un prim draft de acord de parteneriat, in contextul derularii negocierilor cu Comisia Europeana pentru viitorul cadru programatic 2021 - 2027, a declarat, joi, ministrul desemnat al Fondurilor…

- ​Chestorul Parlamentului European recomanda respetarea unei carantine de 14 zile pentru eurodeputații care în ultimele 14 zile au vizitat cele patru regiuni italiene considerate de risc (Lombardia, Piemontul, Emilia Romania și Veneto), anunța Rai News, potrivit Rador. Aceste masuri preventive…

- Acordul cu privire la Brexit a fost semnat vineri de presedintii Comisiei Europene si Consiliului. Acordul a fost aprobat de Regatul Unit pentru a permite ratificarea sa de catre Parlamentul European, a anuntat sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. ”Prietenia noastra va…