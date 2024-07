Care sunt propunerile contabililor pentru rezolvarea „terorii fiscale”

Fara haos in legislatia fiscala Contabilii, economiștii si antreprenorii protesteaza , astazi, la București pentru a atrage atentia asupra a ceea ce ei numesc „teroare fiscala”. Manifestarea, intitulata „Fara haos in legislatia fiscala”, are loc in intervalul 08:30 – 13:00. Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania(CECCAR) solicita autoritaților fiscale sa adopte urgent un plan de acțiune care sa vizeze doua direcții: modificarea de urgența a actelor normative in vigoare, pe baza propunerilor profesiei contabile transmise prin organismul profesional, propuneri care elimina…