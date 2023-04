Care sunt produsele alimentare ce trebuie incluse zilnic în meniu Care sunt produsele alimentare ce trebuie incluse zilnic in meniu Produsele lactate, carnea, peștele, ouale și fibrele ar trebui sa faca parte din meniul tau in fiecare saptamana. Aceasta dieta este recomandata de endocrinologi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE…

Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile cresc incepand din 20 aprilie, iar cele maxime se vor situa in jurul valorii de 21 grade. Vor fi furtuni in fiecare zi, cele mai intense intre 17 și 20 aprilie. Prognoza meteo pentru urmatoarele 2 saptamani, in fiecare regiune.Meteorologii ANM au publicat luni prognoza pentru urmatoarele…

- HP Inc. (NYSE: HPQ) a publicat cel mai recent raport trimestrial HP Wolf Security Threat Insights, care arata ca hackerii iși diversifica metodele de atac, inclusiv o creștere a campaniilor de phishing cu coduri QR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Retailerii francezi au fost de acord sa ofere cel mai mic pret posibil la produsele alimentare de baza, pentru a ajuta gospodariile sa faca fata inflatiei accelerate, a anuntat luni ministrul Finantelor, Bruno Le Maire, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Numarul optim de pași pe care ar trebui sa-i facem zilnic pentru a ne bucura de longevitate este de 5.000-7.000, echivalentul unei plimbari de circa o ora, potrivit unui studiu japonez publicat recent. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Deși mulți asociaza poftele cu lipsa autocontrolului, acestea au semnificații mai adanci. Ce reprezinta fiecare pofta in parte și ce carențe pot semnala in organism? Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Romanii incep sa primeasca vești extraordinar de bune chiar de la inceput de an. Inflația este in scadere! Și aceasta veste vine de la Bancii Naționale a Romaniei. Inflația a scazut comparativ cu luna noiembrie 2022, de la 16,8%, la 15,1%. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Retelele de alimentare cu apa si de canalizare vor fi reabilitate si extinse in Jilava, dupa ce presedintele Consiliului Judetean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma, a semnat un contract de peste 72 de milioane de lei fara TVA in acest sens. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Bilantul zilnic al mortilor din cauza covid-19 a scazut cu aproape 80% de la inceputul lui ianuarie, anunta autoritatile chineze, un semn al faptului ca ultimul val al epidemiei, care afecteaza China din decembrie, cand a atins un varf de aproximativ 60.000 de morti pe luna, a inceput sa scada, relateaza…