Care sunt principalele propuneri ale USR-PLUS pentru a intra la guvernare: Fără penali, fără pensii speciale, desființarea SIIJ USR-PLUS a propus mai multe masuri cu care va intra in negocierile cu PNL, PMP și UDMR in vederea formarii unei majoritați care sa poata duce la o coaliție de guvernare. Printre masuri se regasește votarea in Parlament a inițiativei Fara penali in functii publice si organizarea unui referendum pentru schimbarea Constitutiei, in primele trei luni de la incheierea pandemiei, eliminarea tuturor pensiilor speciale pentru parlamentari si primari, reducerea numarului de senatori si deputati la 300, cat si alegerea edililor in doua tururi, infiintarea DNA al padurilor si zero taxe pe salariul minim.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

