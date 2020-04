Stiri pe aceeasi tema

- 25 de raspunsuri de la autoritati la principalele intrebari pe care le-au adresat cetatenii, in legatura cu masurile dispuse prin ordonantele militare Grupul de Comunicare Strategica a redactat un material cu raspunsul la principalele intrebari pe care le-au adresat cetatenii, in legatura cu masurile…

- OUG nr.37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori a fost publicata luni noaptea in Monitorul Oficial.

- Ordonanța privind eșalonarea ratelor, retrasa de la publicare. Cițu susține ca va fi corectata, nu anulata! Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a precizat, intr-o postare pe Facebook, ca Ordonanța care amana plata ratelor pana la 9 luni nu este retrasa, in ciuda unui document oficial care arata acest…

- ORDONANȚA MILITARA nr. 4 din 29.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 Avand in vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu și regimul starii de urgența, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,…

- Noi sancțiuni pentru teleormanenii care nu ințeleg ca pandemia de coronavirus nu e o gluma in Eveniment / on 24/03/2020 at 17:50 / Echipaje mixte de polițiști, jandarmi și polițiști locali au acționat, pe parcursul zilei de marți, pentru asigurarea unui climat optim de siguranța publica, avand principalul…

- ORDONANȚA MILITARA nr. 2 din 21.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandire a COVID-19 Avand in vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgența, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a elaborat un proiect privind forma pe care o va avea Declarația Unica 2020, astfel incat aceasta sa includa mai multe modificari aduse Codului Fiscal, potrivit avocatnet.ro.Proiectul de ordin al presedintelui ANAF pentru aprobarea modelului, continutului,…