Care sunt principalele îngrijorări ale românilor? Romanii sunt mai degraba ingrijorati de cresterea preturilor la energie si la alimente decat de razboiul din Ucraina, indica datele unui sondaj CURS. In sondaj repondentii au fost chestionati si in legatura cu oportunitatea ajutorului militar pentru Ucraina, precum si cu atitudinea prietenoasa a Ucrainei si Rusiei fata de Romania. Aproape toti cei chestionati, 99%, s-au declarat foarte ingrijorati de cresterea preturilor la electricitate, iar 98% de cresterea preturilor la alimente, in timp ce 96% sunt ingrijorati de cresterea pretului gazelor. Procentul celor ingrijorati de razboiul din Ucraina… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

