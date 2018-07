Stiri pe aceeasi tema

- A trecut o zi de cand Calin Farcaș, tanarul care a strans 200.000 de euro pentru un transplant, dar a murit așteptand, din cauza birocrației, iar acum ministrul Sanatații a luat o decizie drastica.

- „Anul 2018 va fi un salt important in calitatea serviciilor de transport public din Timișoara”. Sunt vorbele primarului Nicolae Robu, care a reușit sa obțina șefia pe care și-a dorit-o la STPT, societate condusa acum de doi liberali: Sorin Supuran și Nicolae Bitea. Robu spune ca se incearca suplimentarea…

- Incidente neplacute la finala mica a CN de rugby juniori U17, disputata pe stadionul „Arcul de Triumf“ din Bucuresti si incheiata cu victoria echipei CS Cleopatra Mamaia, scor 24-21. In urma acestui episod, conducerea clubului constantean cere federatiei sa ia masuri urgente. Daca nu, ameninta cu retragerea…

- Avand in vedere diagnosticarea unui focar de Pesta Porcina Africana la mistreț in județul Satu Mare pentru prevenirea raspandirii bolii in judetul Salaj au fost dispuse urmatoarele masuri: monitorizarea intensa a traficului rutier și a circulației animalelor in special a șuinelor; intensificarea controalelor…

- Inainte de inceperea Campionatului Mondial de Fotbal, rușii iau masuri suplimentare ca transportul in regim de taxi, mai ales in orașele unde au loc meciurile, sa se desfașoare cat mai bine.

- Vestea ca tinerii cu varste de pana la 35 de ani ar putea primi imprumuturi fara dobanda pentru educație, sanatate, sport și cultura, prin intermediul unui program numit ”Investește in tine”, a starnit isterie printre unii reprezentanți ai autoritaților, care au tras un semnal de alarma.

- Primele masuri luate de luate de Poliția Romana in cazul jafurilor de la Sinești! Mai exact, IGPR a inaintat Ministerului Afacerilor Interne o propunere de cercetare prealabila a sefului IPJ Ialomita in urma unui control efectuat la aceasta unitate dupa ce in spatiul public au aparut informatii despre…

- Politia Romana a luat primele masuri in cazul soferului atacat la Sinesti, care a fost la un pas sa fie pradat de hoti in parcare, in timp ce se intorcea din vacanta de 1 Mai. Potrivit reprezentantilor IGPR, rezultatele activitaților de verificare vor face obiectului unui raport final, intocmit la nivelul…