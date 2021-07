Stiri pe aceeasi tema

- Explozia de la Azomureș s-a produs din cauza unei porțiuni de sub sudura unei conducte, care a cedat. Este prima concluzie la care s-a ajuns in urma anchetei demarate, care urmarește stabilirea cauzelor incendiului produs in noaptea de marți spre miercuri, in urma caruia un barbat a fost ranit. Primele…

- Evenimentul tehnic produs miercuri la Azomures fost generat de cedarea unei portiuni de sub sudura unei conducte, conducta care avea urmatoarea inspectie tehnica programata pentru anul 2022, se mentioneaza intr-un raport preliminar al Azomures, anunța Agerpres. "Echipa de investigare a Azomures,…

- Reprezentanții Combinatului Azomureș au anuntat miercuri, 7 iulie, primele concluzii privind cauzele incendiului produs in noaptea de marți spre miercuri, in urma caruia un barbat a fost ranit. Potrivit comunicatului Biroului de Presa al instituției, „incidentul a fost cauzat de cedarea unei porliuni…

- Fisurarea unei conducte prin care se transporta gaz de sinteza la presiune foarte mare a fost cauza exploziei urmate de incendiu de la Combinatul Chimic Azomureș, din Targu Mureș, a transmis operatorul economic. Potrivit reprezentanților Combinatului Chimic Azomureș, incidentul a fost provocat…

- Președintele Senatului Facultații de Agronomie din București a fost gasit mort, marți dimineața, in biroul sau. Procurorii ancheteaza cazul ca fiind moarte suspecta. Marți dimineața, prin apel 112, a fost sesizat faptul ca in incinta unitații de invațamant superior, situata in sectorul 1, a fost gasit…

- Sunt mai multe informații pe care anchetatorii le analizeaza in aceasta perioada, avand in vedere ca vorbim despre o ancheta deosebit de stufoasa. Din informațiile obținute pana in prezent știm ca au fost cooptați și experți din strainatate care colaboreaza ca autoritațile romane in elucidarea acestui…

- Sunt mai multe informații pe care anchetatorii le analizeaza in aceasta perioada, avand in vedere ca vorbim despre o ancheta deosebit de stufoasa. Din informațiile obținute pana in prezent știm ca au fost cooptați și experți din strainatate care colaboreaza ca autoritațile romane in elucidarea acestui…

- Mai multe persoane au fost audiat in cazul exploziei de la Arad. Poliția Romana anunța ca deja exista un cerc de suspecți. Conform purtatorului de cuvant al Poliției, Georgian Dragan, de la fața locului au fost ridicate probe care vor fi analizate in laborator. Polițiștii au ridicat imagini de pe camerele…