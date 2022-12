Stiri pe aceeasi tema

- Iluminatul public a inregistrat o scadere cu 0,7%, iar consumul populatiei a scazut cu 8,8%. Consumul propriu tehnologic in retele si statii a fost de 4,159 miliarde kWh, in scadere cu 251,6 milioane kWh.Exportul de energie electrica a fost de 5,688 miliarde kWh, in crestere cu 691,8 milioane kWh.In…

- „Premier Energy” și „Furnizarea Energiei Electrice Nord” (FEE Nord) au expediat Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica din Republica Moldova cererile de ajustare a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice. Informația a fost confirmata de catre purtatorul de cuvant…

- Criza energetica face ca soluțiile de economisire sa fie un subiect mai mult decat actual. Anamaria Marin, head of marketing B2C Enel X Romania, a vorbit, la PRESSALERT LIVE, despre soluțiile la aceasta problema. „Ceva este eficient daca reușim cu același consum de energie sa producem sau sa beneficiem…

- Legea a fost adoptata cu 177 de voturi pentru, 77 impotriva și 11 abțineri. Camera Deputaților este for decizional, iar legea va ajunge pe masa președintelui Klaus Iohannis pentru a fi promulgata.Prețul final facturat plafonat de catre furnizorii de energie electrica va fi, potrivit amendamentelor adoptate:-…

- Mii de romani n-au nicio șansa sa beneficieze de prețuri plafonate la energie electrica: Gospodariile in care nu aplica ordonanța Plafonarea prețurilor la energie va fi imposibila pentru mii de romani. Astfel, in gospodariile in care locuiesc mai multe familii, iar consumul de curent este masurat de…

- Pragurile pentru clienții casnici la energia electrica, de 0,68 și 0,80 de bani raman neschimbate, iar tot ceea ce depașește 255 kw va fi de maxim 1,3 lei, au declarat surse liberale, pentru MEDIAFAX.

- Ucrainenii sunt rugați sa limiteze consumul de energie electrica astazi intre orele 17:00 și 22:00. Acest lucru va ajuta la trecerea sarcinilor critice ale rețelelor electrice, a declarat adjunctul șefului biroului președintelui Kyrylo Timoșenko. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- „Prin OUG 27, aproape 90% din clienții casnici au beneficiat de plafonarea prețurilor la energie. Din total facturi, doar 730.000 au fost clienți cu un consum de energie de peste 300 kw pe luna. Plafonul la care statul a decis prețul e comparabil cu tarfiele din 2020. Pentru acești clienți, statul acopera…