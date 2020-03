Care sunt pozițiile sexuale pe care femeile nu le suportă Top 3 poziții sexuale pe care femeile nu le suporta: Poziția 69 Sunt mulți barbați care iși doresc sa incerce cu partenerele lor poziția 69. Veste proasta pentru barbați! Femeilor nu le place poziția 69! Și asta nu pentru ca nu le-ar placea sa faca sex oral. Ci pentru ca este o poziție incomoda, care nu ofera atat de multa placere cum cred unii. O mulțime de femei luate la intrebari despre pozițiile de sex de care nu vor sa auda au raspuns: 69. Pentru aceasta poziție sexuala e greu Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO. https://sfatulparintilor.ro/problemesex/sfaturi-sex/care-sunt-pozitiile-sexuale-pe-care-femeile-nu-le-suporta/ … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

