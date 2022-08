Stiri pe aceeasi tema

- Cu toții știm ca intreținerea unei gradini de flori presupune multa munca și pasiune. Procesul in sine poate fi foarte dificil, mai ales daca este vorba despre cultivarea unor plante pretențioase. Experții in gradinarit au impartașit o lista de plante care nu au nevoie de ingrijire. Ele pot rezista…

- Plante cu flori mov și lila care vor da viața gradinii tale. Daca iți place aceasta culoare, atunci trebuie sa ai și tu aceste flori. Plantele cu flori de culoarea mov sunt la moda, creeaza un decor de vis și completeaza perfect orice spațiu din gradina. Culorile exprima personalitate, atitudine și…

- Nimeni nu iși dorește o gradina cu buruieni, dar se poate dovedi a fi foarte dificil sa scapi de plantele nedorite. Totuși, nu trebuie sa apelezi la soluțiile chimice, care iți afecteaza și culturile sau florile, ci poți incerca soluțiile naturale, foarte simple și ușor de pus in practica.

- Toata lumea adora o gradina colorata și plina de plante. Verdele da senzația de prospețime și curațenie și mai ales florile iți ofera aer curat și o stare buna. Unele dintre ele sunt rezistente in fața unor temperaturi extreme, astfel ca nu trebuie sa iți faci griji pentru acestea cand vine vorba despre…

- Orice femeie iși dorește o gradina frumoasa și demna de invidiat, dar puține reușesc. Iata ce se intampla daca pui piper negru pe plantele din gradina. Acest truc te va ajuta sa scapi de o veche problema, iar totodata vei economisi bani.

- Lichenii sunt cunoscuți de majoritatea ca fiind plante. Insa precum ciupercile, organismele nu sunt nici plante, nici animale. Ele exista practic peste tot pe Pamant, dar sunt unice in ceea ce privește modul in care se formeaza și traiesc. Diversitatea in randul lichenilor este impresionanta, atat in…

- De mai bine de treizeci de ani, doua pensionare care au trecut binișor de 70 de ani robotesc in gradina din fața blocului. Aici și-au amenajat un impresionant colț de rai pe care il admira de la ferestre. Viorica Tocianuc are 77 de ani și s-a mutat pe Aleea Rotunda dupa Revoluția din 89. Aici a intalnit-o…

- Multa lume s-a intrebat de ce castraveții lungi sunt infoliați, dar cei de gradina nu. Pana acum, existau mai multe explicații pentru acest fapt. Acum, am aflat motivul adevarat și vi-l expunem și dumneavostra in randurile de mai jos. De ce castraveții lungi sunt vanduți in folie de plastic. De ce este…