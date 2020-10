Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a emis o hotarare privind stabilirea excepțiilor de la masura carantinei care se aplica persoanelor care sosesc in Romania din țarile și zonele de risc epidemiologic. Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat astazi luni țarilor…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, și secretarul de stat Raed Arafat au anunțat, la finalul reuniunii CNSU desfașurata la Palatul Victoria, deciziile luate pentru a preveni raspandirea noului coronavirus.

- Guvernul a aprobat in ședința de astazi proiectul de OUG privind unele masuri din domeniul pensiilor publice. Dupa mai multe randuri de discuții, Guvernul a aprobat in ședința de joi proiectul de OUG privind unele masuri din domeniul pensiilor publice. Potrivit proiectului, persoanele care nu indeplinesc…

- Alegerile locale de duminica reprezinta primul scrutin organizat in Romania de la declanșarea epidemiei de COVID-19, astfel ca pentru a vota trebuie respectate mai multe masuri de protecție sanitara, cele mai importante fiind pastrarea distanței de cel puțin un metru fața de alte persoane, purtarea…

- Guvernul se reunește luni in sedinta pentru a aproba prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei cu inca 30 de zile. In contextul in care numarul cazurilor de COVID-19 continua sa fie ridicat, Guvernul Romaniei a decis sa prelungeasca starea de alerta pe o perioada de 30 de zile. Premierul Ludovic…

- Ministerul Afacerilor Externe a informat ca autoritatile slovene au anuntat, incepand de vineri, noi masuri privind conditiile de intrare si tranzit pe teritoriul acestei tari, astfel ca persoanele care vin din Romania intra in autoizolare, cele aflate in tranzit fiind exceptate, cu conditia sa nu aiba…

- Ministerul Afacerilor Externe a informat ca autoritatile slovene au anuntat, incepand de vineri, noi masuri privind conditiile de intrare si tranzit pe teritoriul acestei tari, astfel ca persoanele care vin din Romania intra in autoizolare, cele aflate in tranzit fiind exceptate, cu conditia sa nu aiba…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a anunțat, in debutul ședinței de Guvern, ultimele masuri dupa ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgența.„Se certifica pandemia de Covid-19. Se instituie masura carantinei pentru persoanele care sosesc din țarile cu risc epidemiologic ridicat.…