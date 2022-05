Ministerul Sanatatii (MS) anunta ca administrarea dozei a patra de vaccin Comirnaty – Pfizer BioNTech este posibila, dupa recomandarile Agentiei Europene a Medicamentului (EMA) si Centrului European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC). Doza a patra poate fi solicitata de persoanele vaccinate cu trei doze de vaccin de tip ARN mesager, fiind recomandata in special celor cu varsta peste 60 de ani. „Incepand din 16 mai 2022, in centrele de vaccinare si in cabinetele de medicina de familie se poate efectua, la cerere, cea de – a patra doza de vaccin Comirnaty – Pfizer BioNTech. Pot solicita…