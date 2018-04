Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, a declarat marti ca in mai putin de un an Romania preia presedintia Consiliului UE, iar "in plan intern predomina haosul", cu decizii intarziate si contradictorii din partea conducerii celor doua Camere parlamentare."Astazi (ma rog, ieri dupa…

- Turistii care aleg sa calatoreasca de Paste prin agentii de turism nu sunt neaparat in cautarea unei vacante traditionale, multi dintre ei alegand in acest an tari catolice sau musulmane, destinatii ‘calde’ unde sa poata face plaja, iar cererea a crescut cu 40-50% comparativ cu anul trecut, au declarat,…

- Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu sunt doi dintre liderii politici aflati la guvernare in 6 din cei 9 ani din intervalul 2007 – 2016, perioada in care Romania a pierdut o treime din totalul pierdut de intreaga Europa. In timp ce se bat cu statul paralel tara pierde bani europeni pe banda rulanta.…

- Atac armat la Central Michigan University din statul american Michigan. Cel puțin doua persoane au fost ranite, dupa ce o persoana a deschis focul in interiorul universitații. Totodata, atacatorul este in continuare liber, fiind cautat acum de autoritați. Potrivit presei americane, studenții au fost…

- Cu toate ca primavara a venit, din punct de vedere calendaristic, vremea ramane rece și in acest sfarșit de saptamana, in judetul Alba. Nu vor mai fi temperaturi extreme, insa minimele vor fi in continuare cu minus. Cea mai mica temperatura se va inregistra la Oașa , -8, duminica. Nici soarele nu iși…

- Proiectul descentralizarii nu trebuie abandonat, acesta fiind unul dintre mesajele transmise de premierul Viorica Dancila in cadrul reuniunii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania, care a avut loc joi la Palatul Parlamentului. "Am vorbit si despre descentralizare. Am spus…

- In timp ce producatorii auto au anunțat ca o sa renunțe in urmatorii ani sa mai fabrice autovehicule cu motorizare diesel, iar orașele din vestul Europei iau masuri tot mai drastice impotriva mașinilor pe motorina, in Romania crește numarul județelor in care autoturismele pe motorina sunt preferate…

- VACANȚA Cu un buget limitat puteți vizita cele mai cunoscute locuri din Europa. In ofertele agențiilor de turism din Romania gasiți, la mai puțin de 300 de euro, city break-uri la Berlin, Londra, Amsterdam, Praga sau Paris