Care sunt orașele din România unde există serviciul Uber Uber este unul dintre cele mai folosite servicii din Romania, insa nu toata lumea are acces la el. Care sunt orașele din Romania unde exista serviciul Uber? Taximetria a devenit istorie odata ce Uber s-a extins in mai multe orașe din țara. Serviciul a aparut pentru prima oara in București, dar s-a extins treptat, numarul angajaților crescand și el. Care sunt orașele din Romania unde exista serviciul Uber Pana in prezent, Uber exista in 12 orașe din Romania. Compania americana anunța ca, incepand din 22 iulie 2021 serviciul s-a extins și in Oradea. Reprezentanții companiei adauga: fie ca vizitezi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) scoate la concurs 20 de posturi in structurile teritoriale si in cea Centrala. DNA organizeaza la data de 25 octombrie 2021, ora 10,00 la sediul din str. Știrbei Voda, nr.79-81, sector 1, București, concurs pentru promovarea in funcții de execuție a personalului…

- Lensa lanseaza programul „Rabla la ochelarii de vedere” și acorda 500 de lei pentru o pereche veche de ochelari de vedere. Campania se va desfașura in perioada 01.09.2021, ora 09:00 – 30.09.2021, ora 08:59. In cadrul acestei campanii se ofera și consultații gratuite. De la 1 septembrie te așteptam in…

- Documentarul “Romania salbatica” va ajunge in peste 60 de cinematografe din intreaga țara. „Romania Salbatica”, cel mai spectaculos documentar dedicat naturii din tara noastra si cel mai urmarit film la editia de anul acesta a Festivalului International de Film Transilvania (TIFF), unde a cucerit si…

- In ziua de 14 August 2021 la ora 21:30:07 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.5, la adancimea de 74km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 74km E de Brasov, 94km S de Bacau, 98km NE de Ploiesti, 121km V de Galati,…

- In ziua de 24 Iulie 2021 la ora 23:36:35 (ora locala a Romaniei) s-a produs in BANAT, TIMIS un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.5, la adancimea de 2km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 27km S de Timisoara, 75km S de Arad, 96km NE de Zemun, 96km NE de Belgrade, 110km E de Novi…

- Incepand cu aceasta dupa-amiaza, aplicația Uber este disponibila in Braila, al doisprezecelea oraș din Romania catre care compania se extinde. Cu Braila pe lista orașelor din Romania in care Uber este prezent, compania ajunge in al 4-lea oraș din zona Munteniei, dupa București, Ploiești și Pitești.…

- Organizatorii UNTOLD lanseaza si pentru editia din 2021 o campanie de donare de sange, in cadrul careia doritorii pot obtine bilete gratuite la festival in schimbul actiunii de donare. „Cea mai longeviva campanie de donare de sange din Romania, Blood Netwok, initiata de organizatorii festivalului UNTOLD,…

- Uber se lanseaza astazi in Oradea, al unsprezecelea oraș din Romania in care aplicația este disponibila. Serviciul de ride-sharing se lanseaza in oraș cu UberX, cel mai utilizat serviciu al companiei, care ofera acces la curse convenabile și sigure, cu un timp de așteptare de doar cateva minute. Incepand…