Care sunt obiceiurile pe care Elena Gheorghe le respectă de Anul Nou. Artista le-a mărturisit fanilor: ''Ca să ai bani” / FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi este ultima zi din an, iar multe vedete de la noi petrec in diferite locuri exclusiviste. Gigi Becali nu este adeptul petrecerilor, așa ca in noaptea dintre ani latifundiarul din Pipera prefera sa mearga la biserica de Revelion.

- Obiceiurile și tradițiile de Anul Nou din Bucovina au revenit anul acesta in centrul Sucevei, mii de spectatori venind sa vada cetele de uratori venite din mai multe zone ale județului. Festivalul Internațional al Obiceiurilor de Iarna din municipiul Suceava a fost organizat din nou anul acesta in ...

- Catalin Botezatu a demonstrat de foarte multe ori ca este un patriot adevarat, insa pe langa acest aspect, acum a aratat in fața tuturor ca este și un susținator al tradițiilor și obiceiurilor din vechi stramoși. Iata ce obișnuiește sa faca de Revelion pentru a-i merge bine tot anul, dar și ce planuri…

- Sarbatoarea Anului Nou deține recordul pentru cea mai mare vechime. Babilonienii sarbatoreau noul an inca de acum 6000 de ani, la prima luna noua de dupa solstițiu. Festivalul dura 11 zile, in fiecare zi desfașurandu-se diverse activitați. Apoi oamenii, ca și acum, iși stabileau scopuri pentru noul…

- Muzeul Etnografic "Anton Badea" din Reghin a prezentat, miercuri, pe site-ul propriu, cateva dintre cele mai vechi fotografii pe care le detine in arhiva, referitoare la obiceiurile din perioada sarbatorilor iarna de pe Valea Muresului Superior. „Cele mai vechi fotografii pe care le detinem despre obiceiurile…

- Muzeul Etnografic "Anton Badea" din Reghin a prezentat, miercuri, pe site-ul propriu, cateva dintre cele mai vechi fotografii pe care le detine in arhiva, referitoare la obiceiurile din perioada sarbatorilor iarna de pe Valea Muresului Superior. "Cele mai vechi fotografii pe care le detinem…

- Zilele trecute s-a aflat ca Elena Gheorghe și 11 membri ai familiei sale au fost infectați cu COVID-19. Toți s-au recuperat, s-au vindecat așa ca au putut ieși din casa, au revenit la vechile obiceiuri. Așa a procedat și artista, care s-a afișat cu zambetul pe buze și a vorbit despre un nou proiect.…

- Dupa ce au aparut zvonuri in presa mondena potrivit carora Alexia Eram și Mario Fresh s-ar fi desparțit, acum fiica Andreei Esca a facut o serie de declarații incredibile legate de viitorul ei și cel al iubitului ei. Alexia Eram vrea un copil cu iubitul ei Mario Fresh Mario Fresh și Alexia Eram formeaza…