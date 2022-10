Care sunt oamenii pârâți de Băsescu la Parlamentul European Fostul președinte Traian Basescu, actual europarlamentar, a denunțat, miercuri, in Parlamentul European, „problema consolidarii lui Putin de catre demnitari ai Uniunii Europene”. Deci care sunt oamenii parați de Basescu la Parlamentul European? Basescu a enumerat o lista de foști lideri ai țarilor membre UE care „s-au pus in slujba lui Putin dupa terminarea mandatelor”, in frunte cu fostul cancelar social-democrat german Gerhard Schroder. „Avem o alta mare problema, problema consolidarii lui Putin de catre demnitari ai Uniunii Europene, și aici o sa enumar cațiva premieri ai Uniunii Europene care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- „Și aici o sa enumar cațiva premieri ai Uniunii Europene care s-au pus in slujba lui Putin dupa terminarea mandatelor: Schroder e pe buzele tuturor, Matteo Renzi, fost premier italian, angajat la firma ruseasca, Christian Kern, fost cancelar austriac, Francois Fillon, fost premier al Franței, Esko Aho,…

