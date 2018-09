Care sunt noutatile anului scolar 2018 - 2019 Potrivit statisticilor Ministerului Educatiei Nationale (MEN), numarul elevilor inscrisi in anul scolar 2018/2019 este de aproximativ 2,9 milioane. "Date statistice cu un grad mai mare de acuratete privind elevii inmatriculati in noul an scolar vor fi disponibile dupa data de 1 octombrie", au declarat reprezentantii MEN. Structura anului scolar 2018 - 2019 Structura anului scolar - 34 de saptamani de scoala, 168 de zile lucratoare Elevii vor merge la cursuri 168 de zile lucratoare. Structura anului scolar arata ca vor fi 34 de saptamani de ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

