- Romania intra in zona verde, conform autoritatilor bulgare, iar persoanelor care sosesc din zona verde li se permite intrarea pe teritoriul R. Bulgaria odata cu prezentarea unui certificat COVID digital UE valid pentru vaccinare, trecere prin boala sau test efectuat sau a unui document similar care…

- Romanii pot intra in Bulgaria doar daca prezinta certificat digital european COVID-19 care sa ateste vaccinarea, testarea sau trecerea prin boala, potrivit noilor masuri luate de autoritațile de la Sofia, anunța ministerul roman al Afacerilor Externe. „Ministerul Afacerilor Externe precizeaza…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat ca, incepand de duminica, au fost modificate conditiile de calatorie in Germania, astfel ca toate persoanele cu varsta peste 12 ani trebuie sa prezinte la intrarea in tara fie dovada vaccinarii impotriva COVID-19, fie dovada trecerii prin boala sau rezultatul…

- Masurile de relaxare adoptate de Guvern intra in vigoare duminica, 1 august,, hotararea de Guvern instituind un nou prag al incidentei cazurilor din ultimele 14 zile, la 2 la mie, in functie de care sunt stabilite masurile de relaxare.

- Noi reglementari referitoare la modul de acordare a concediilor medicale vor intra in vigoare incepand cu data de 1 august. Potrivit noilor reguli, concediul medical pentru incapacitate temporara de munca (pentru boli obișnuite) va fi acordat in cel puțin doua etape, prima dintre ele neputand depași…

- Pentru cursele aeriene interne masurile se prelungesc pana la data de 05.07.2021. Masura prezentarii la frontiera a unui test molecular negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu se aplica in cazul minorilor cu varsta de pana in 12 ani.

- Ministerul de Externe le reaminteste romanilor care merg in Grecia ca si anul acesta este obligatorie completarea formularului de identificare a pasagerului cu cel putin 24 de ore inainte de calatorie. Formularul a fost introdus de autoritatile elene anul trecut si se poate completa online pe site-ul…

Situația epidemilogica, la nivel global, este dinamica și instabila. Astfel, mulți dintre cei care preferau sa-și petreaca vacanțele in alte