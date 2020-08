Care sunt motivele pentru care apar rezultate false la testarea pentru coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- Explicații pentru situațiile in care apar rezultate fals negative sau positive dupa testarea cu aparatele RT-PCR (Reverse transcription olymerase chain reaction) au fost date de medici specialiști. Aceștia susțin ca testul este extrem de sensibil. In prezent, nu exista vreo analiza care sa fie superioara…

- Radu Ciornei, doctor in imunologie si microbiologie, spune in ce conditii aceasta modalitate de diagnostic poate arata exact inversul situatiei reale de sanatate. „Testul acesta este foarte sensibil. De exemplu, daca treci pe strada sau in acel spital si ti se face testul si cineva a expirat, a tusit…

- Doi medici specialisti au explicat de ce apar uneori rezultate fals negative sau pozitive in urma testarii cu aparatele RT-PCR (Reverse transcription olymerase chain reaction). Chiar daca testul este considerat standardul de aur in diagnosticul COVID-19, are un minus: este extrem de sensibil.

- Toate persoanele care doresc sa fie testați la noul coronavirus beneficiaza de acest serviciu din partea statului. Președintele Igor Dodon a declarat, in cadrul emisiunii “Președintele raspunde”, ca aceasta procedura va continua cu o intensitate sporita, dupa ce Guvernul va mai procura inca 100 de mii…

- Ambasada Romaniei la Paris a fost notificata cu privire la testarea pozitiva pentru infectia cu Covid-19 a 8 cetateni romani, lucratori la o ferma agricola din departamentul Landes al regiunii Aquitania din Franta, potrivit unui comunicat de presa al MAE. Romanii se afla in Franta de la inceputul lunii…

- Sarbul Novak Djokovic și soția sa, Jelena, au avut rezultate negative la ultimul test pentru COVID-19, a anunțat echipa sa, joi, potrivit AP, citat de Yahoo!sports. „Testul PCR facut la Belgrad de Novak...

- China National Biotec Group (CNBG) a anuntat marti ca vaccinul sau experimental dezvoltat impotriva maladiei COVID-19 a produs anticorpi intr-un studiu clinic si, ca urmare, compania chineza intentioneaza sa organizeze in etapa urmatoare o serie de teste pe grupuri mari de pacienti umani in mai multe…

- Conducerea Societații Fabrica de Arme Cugir a primit in cursul zilei de ieri, 21 mai 2020, rezultatul testelor COVID-19, efectuate la cei peste 900 de salariați ai unitații. Potrivit directorului general, ing. Grațian Duma, toate testele au ieșit negative. Așa cum am mai relatat, recoltarea de probe…