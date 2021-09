Care sunt motivele de divorț acceptate legal în România In Romania exista doar patru motive legale de divorț pe care doi soți trebuie sa le indeplineasca pentru a se putea despați. Care sunt motivele de divorț acceptate legal in Romania? Codul Civil spune ca pentru a divorța legal, cei doi soți trebuie sa se incadreze in una dintre urmatoarele categorii. Divorțul poate avea loc doar: Care sunt motivele de divorț acceptate legal in Romania a) prin acordul soților, la cererea ambilor soți sau a unuia dintre soți acceptata de celalalt soț: b) atunci cand, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soți sunt grav vatamate și continuarea casatoriei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

