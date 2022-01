Care sunt mecanismele evoluţiei vieţii pe Terra In cadrul seriei dedicate evolutiei vietii pe Terra , am prezentat dovezi in favoarea teoriei evolutionismului. In continuare vom explora mecanismele care fac posibila evolutia formelor de viata. Cititi despre modalitatile de aparitie a diversitatii genetice in cadrul unei specii, despre selectia naturala, cat si despre deriva genetica. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

