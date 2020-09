Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic estimeaza ca numarul persoanelor care se infecteaza cu coronavirus nu depaseste 10.000 pe zi, fiind mai mic decat in perioada de varf a epidemiei, chiar daca bilantul testelor pozitive a crescut la niveluri similare, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Citește și: Pro Romania,…

- Guvernul de la Londra a decis sa interzica, incepand de luni, adunarile cu mai mult de șase persoane, in contextul creșterii numarului de cazuri de coronavirus, anunța romania-actualitati.ro.Vor fi cateva excepții de la aceasta regula. De cateva zile, numarul de infecții noi in Marea Britanie…

- Premierul Ludovic Orban a fost chemat sa dea explicații in Parlament in legatura cu masurile adoptate pentru limitarea infectarilor cu noul coronavirus, cu inceperea noului an școlar și cu organizarea alegerilor.

- In sedinta de astazi, 7 august, Guvernul a adoptat o serie de proiecte de acte normative. Iata care sunt acestea.1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 78 2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere…

- Guvernul pregateste noi restrictii pentru combaterea epidemiei de coronavirus in Romania. Premierul Ludovic Orban a anuntat luni ca sunt in analiza mai multe masuri pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus, printre care limitarea programului pentru terase si cluburi, respectarea regulilor de…

- In ultimele 24 de ore, structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne și polițiștii locali au executat, pe raza unitaților administrativ-teritoriale, in sistem integrat 63 de misiuni. Cele 83 de efective au procedat la menținerea ordinii și siguranței publice, la verificarea respectarii…

- Instanta de judecata a anulat, luni, masurile de izolare impuse de guvernul catalan in orasul Lleida pe motivul ca sunt disproportionate fata de pericolul existent, informeaza Agerpres. Guvernul catalan a plasat regiunea din jurul orasului Lleida in carantina in urma cu o saptamana, din cauza cresterii…

- In contextul creșterii susținute a numarului de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus (COVID-19), Guvernul face apel la populatie sa respecte masurile anti-COVID-19. "Rata de conformare fața de masurile de protecție sanitara reprezinta elementul central in gestionarea eficienta a crizei…