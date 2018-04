Care sunt lucrurile importante din viata de zi cu zi la birou in noile cladiri de birouri ale Romaniei?

Stiri pe aceeasi tema

- Romanița Iovan a facut cateva dezvaluiri in premiera, la patru ani de la moartea soțului ei, Adrian Iovan, in accidentul de avion din Munții Apuseni. Ea a spus cum a reușit sa depașeasca momentul. „Nu ca s-a schimbat mult viața mea, s-a schimbat cu 180 de grade. Și percepția despre viața este diferita.…

- Furnizorul de servicii de outsourcing Convergys a semnat cu grupul Iulius un contract de inchiriere pentru un spatiu de birouri de 2.100 de metri patrati in cladirea de birouri United Business Center (UBC), din ansamblul multifunctional Openville Timisoara. In prezent, Convergys are aproximativ…

- Perioada studenției are, cu siguranța, un farmec aparte. Dincolo de toata distracția și de clipele petrecute cu prietenii, exista insa și aspecte care ar putea umbri entuziasmul ce caracterizeaza aceasta perioada. Printre cele mai importante preocupari ale studenților sunt și cele care vizeaza partea…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat vineri ca nu a trecut inca termenul pe care si l-a dat pentru a vedea daca proiectele Bucurestiului sunt importante pentru Executiv. "Dar nu a trecut acel deadline. Eu sunt inca in acel termen pe care mi l-am dat pentru a vedea daca…

- Cele mai frumoase și importante ființe de pe pamant sunt sarbatorite in fiecare an de 8 MARTIE. Mame, soții, iubite, surori, colege, profesoare sau soacre, pentru toate doamnele minunate din viața noastra, in acesta zi speciala, avem un gand frumos de transmis. Citeste si Mesaje de 8 MARTIE…

- Care sunt zodile care vor face schimbari importante in martie ? Mersul astrelor anunța evenimente deosebite in luna martie, iar cinci dintre zodii trebuie sa se pregateasca pentru schimbari importante. Fiecare dintre cele cinci va avea parte de o șansa nesperata. Sta numai in puterea lor sa transforme…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea afirma ca la nivelul Bucurestiului au fost inregistrate 3.000 de cereri pentru unitati locative, existand familii care nu au unde locui. Firea a precizat ca in cazul medicilor si asistentilor, apartamentele si garsonierele vor fi cumparate, in prima faza, pentru ca…

- Dezvoltatorul de cladiri de birouri Globalworth, controlat de omul grec de afaceri Ioannis Papalekas, anunta finalizarea achizitiei a doua terenuri in zona de nord a Bucurestiului si pregatirea pentru inceperea lucrarilor de constructie pentru doua noi cladiri de birouri.