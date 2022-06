Stiri pe aceeasi tema

- Turistii au la dispozitie 40 de trenuri ce vor asigura zilnic legaturi directe din toata tara cu statiunile de la Marea Neagra si cu Delta Dunarii incepand cu data de 10/11 iunie pana pe 11/12 septembrie 2022, informeaza CFR Calatori, intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES."Din 10/11 iunie 2022,…

- „Trenurile soarelui” catre litoral revin și in acest an. Turistii vor avea la dispozitie 40 de trenuri ce vor asigura zilnic legaturi directe din toata tara cu statiunile de la Marea Neagra si cu Delta Dunarii incepand cu data de 10/11 iunie pana pe 11/12 septembrie 2022, informeaza CFR Calatori.

- Spre deosebire de caini, pisicile sunt simandicoase și mult mai greu de impresionat. Misterioase, incapațanate, felinele nu raspund la comenzile stapanilor și fac mereu ceea ce iși doresc, cand vor. In timp, omul și pisica au reușit sa creeze un limbaj comun. Exista un sunet la care toate reacționeaza…

- CFR Calatori da startul programului estival de transport “Trenurile Soarelui”. Turiștii vor avea la dispoziție 40 de trenuri ce vor asigura zilnic legaturi directe din toata țara cu statiunile de la Marea Neagra și cu Delta Dunarii pana la data de 11/12 septembrie 2022. Timpii de parcurs vor fi uneori…

- Din 10 11 iunie 2022, toate trenurile duc la Marea Neagra. CFR Calatori da startul programului estival de transport ldquo;Trenurile Soarelui". Turistii vor avea la dispozitie 40 de trenuri ce vor asigura zilnic legaturi directe din toata tara cu statiunile de la Marea Neagra si cu Delta Dunarii pana…

- De frica bombardamentelor rușilor, turiștii au decis sa-și anuleze vacanțele ce le aveau in Delta Dunarii in acest an. Ei bine, totul a fost doar un mare fake news, caci in realitate nimeni nu bombardeaza Rezervația și nici n-ar exista motive sa o faca.

- Delta Dunarii este la fel de liniștita ca intotdeauna, deși peste granița este razboi. Nici localitatea cea mai apropiata de Insula Șerpilor, Sulina, nu este afectata de evenimentele care se desfașoara la distanța prea mare pentru a reprezenta un pericol

- Grecia este una dintre destinatiile favorite ale romanilor, iar in special cei care se duc pentru prima data au destul de multe intrebari cu privire la cele mai frumoase zone, cele mai rentabile cazari, sau cele mai potrivite plaje pentru copii. Ei bine, turistii care nu vor doar sa stea la soare si…