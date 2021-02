Stiri pe aceeasi tema

- La data de 5 februarie, comuna Gardani (7.32) continua sa se afle pe primul loc in topul localitaților din Maramureș cu cea mai mare rata de infectare. Comuna Bogdan Voda are 6.06, in timpul ce orașul Seini se situeaza pe locul 3 cu 5.83. Fața de luni, 1 februarie, rata a urcat puțin și in municipiul…

- DSP Maramureș a publicat luni, 1 februarie, rata de infectare in fiecare localitate din Maramureș. La aceasta data, comuna Gardani are cea mai mare rata – 8.05, urmata de orașul Baia Sprie, cu 5.25 și comuna Leordina, cu 4.55. Municipiul Baia Mare a depașit cu puțin pragul de 4, avand acum un indice…

- Rata de infectare a scazut sub 4 in toate localitațile din Maramureș, conform informațiilor furnizate luni, 7 decembrie, de DSP. Cel mai mare indice e acum in comuna Oncești (3.92), care e urmata de orașul Baia Sprie (3.67). In municipiul Baia Mare indicele la total cazuri e de 3.34, iar indicele fara…

- Rata de infectare a continuat sa scada in Baia Mare și in ultimele zile. Astfel, aceasta a coborat pana la 4.73 (indice la total cazuri) și 4.49 (indice fara focare), conform raportarii DSP Maramureș din data de 30 noiembrie. In urma cu o saptamana, rata in Baia Mare era de aproape 6. Carantina in Baia…

- In ultimele 14 zile s-a modificat in bine valoarea incidentei cazurilor cumulate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale din judet. Astfel, se permit urmatoarele: activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc fara a depasi 50% din capacitatea maxima…

- Rata de infectare cu coronavirus a crescut, la Timișoara, dupa ce ieri se afla in scadere. Sambata, 14 noiembrie, incidența a ajuns la 7,84 la mia de locuitori, din pricina numarului mare de infectari depistate vineri. La Sannicolau Mare, oraș aflat in carantina, rata de infectare a scazut la 8,57.…

- Rata de infectare cu coronavirus ajunge la Timișoara la 7,97 la mia de locuitori joi, 12 noiembrie. Timp in care, in alte parți ale Romaniei, orașe precum Slobozia, cu o rata de infectare de 7,46 la mia de locuitori, sau Baia Mare – 6,47 – intra in carantina pentru 14 zile.

- Orașele Huedin și Câmpia Turzii și comunele Feleacu, Mica, Apahida, Baciu, Chinteni și Jichișu de Jos ramân în scenariul roșu înca 14 zile, deoarece rata de infectare ramâne peste 3 cazuri COVID19 la mia de locuitori.…