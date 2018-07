Care sunt localitatile din judetul Constanta unde s-au eliberat gratuit acte pentru proprietati prin Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Stiri pe aceeasi tema

- Date ingrijoratoare privind evolutia tranzactiilor imobiliare.Numarul de tranzactii imobiliare inregistrate in luna mai in Romania a fost 58.794, cu 5% mai mic decat in aceeasi luna a anului trecut, arata datele transmise vineri de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI),…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a cheluit mai putin de 1% din bugetul destinat decontarii dezbaterilor succesorale pentru mostenitorii care au trecut prin procesul de cadastrare. Doar 140 de romani au obtinut gratuit actele de mostenitor, desi agentia are bani pentru…

- Programul Național de Cadastru și Carte Funciara 2015-2023, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 294/29.04.2015, se deruleaza cu dificultate in judetul Gorj. Programul are ca obiectiv inregistrarea tuturor proprietaților imobiliare din Romania intr-un registru unic, fiind un deziderat comun al statului…

- Toate certificatele de mostenitor pot fi inscrise in cartea funciara Intabularea imobilelor poata fi facuta mai rapid, iar certificatele de mostenitor mai vechi de anul 2011 vor putea fi folosite fara acte suplimentare la inscrierea in cartea funciara, potrivit noilor modificari aprobate de Guvern,…

- Aproape 59.000 de imobile s-au vandut la nivelul intregii tari, in luna martie, a anuntat joi Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). Potrivit economica.net, numarul caselor, terenurilor si apartamentelor care au facut obiectul contractelor de vanzare-cumparare, la nivel ...

- Cadastru gratuit: 7 mai este termenul limita pentru inscrierea primariilor in Programul National de Cadastru si Carte Funciara 2015-2023 (PNCCF), derulat de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara- ANCPI și finanțat prin Regio-Programul Operațional Regional, prin care se cadastreaza…