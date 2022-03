Care sunt localitatile din judetul Constanta care au raportat incidenta 0 In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.972 cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2 COVID ndash; 19 , cu 611 mai putine fata de ziua anterioara.377 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare. Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacientilor care erau deja pozitivi, 247 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.Potrivit datelor furnizate de reprezentanti ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

