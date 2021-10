Care sunt localitățile cu cea mai mare incidență COVID din România: 39,87, cea mai ridicată Incidenta cazurilor de COVID-19 cumulata la 14 zile este mai mare sau egala cu sase la mia de locuitori in 186 de orase si 988 de comune, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. Potrivit GCS, incidenta este peste 10 la mie in 64 de orase. Orasele cu cea mai mare incidenta: Otopeni (Ilfov) – 22,08Popesti-Leordeni (Ilfov) – 19,47Bragadiru (Ilfov) – 19,16Magurele (Ilfov) – 18,96Fierbinti Targ (Ilfov) – 18,31Voluntari (Ilfov) – 16,81Bucuresti – 16,38Amara (Ialomita) – 16,13Urziceni (Ialomita) – 15,88Ploiesti (Prahova) – 15,1Chitila (Ilfov) – 15,09 De asemenea, in 319 de sate si comune se inregistreaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

