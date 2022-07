Care sunt lanțurile mari de retail în care se pot folosi voucherele de 250 lei emise de Up Date Cei care au primit tichetele sociale de 250 de lei si care au și fost incarcate deja trebuie sa știe ca acestea nu pot fi folosite pentru cumpararea de produse alimentare și mese calde decat in anumite magazine. Surpriza mare este legata de faptul ca doar cateva dintre marile rețele de supermarketuri participa la acest program. In cazul UP Romania, de exemplu, care acopera județele Braila, Buzau, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea, București, Ilfov, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Valcea, lanțurile prezente sunt Penny Market, Profi, Selgros Cash&Carry, Anabella Market A-Z, Cora. La Doi Pasi, cum se… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

