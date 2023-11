Care sunt județele în care se oferă cele mai mari salarii și topul domeniilor cu cei mai bine plătiți angajați Companiile au continuat sa iși extinda echipele in acest an, insa ritmul majorarilor salariale de anul trecut nu a mai fost replicat, arata o analiza a portalului cu locuri de munca eJobs. Angajatorii pun la bataie cele mai mari salarii in București-Ilfov, Timiș și Cluj, arata o analiza realizata pe baza salariilor declarate de cei care și-au introdus aceste informații in comparatorul salarial lansat de platforma. Cu aproape 315.000 de joburi noi postate pe eJobs.ro, anul acesta a fost unul in care companiile au continuat sa iși extinda echipele, insa ritmul majorarilor salariale de anul trecut… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs, judetele cu cele mai mari salarii anul acesta au fost Bucuresti, cu o medie salariala neta de 5.000 de lei; Timis, cu 4.700 de lei; Cluj, cu 4.500 de lei; Ilfov, Iasi, Brasov si Sibiu cu 4.000 de lei. Alte judete in care salariul mediu net…

- Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 24 de ore, hidrologii I.N.H.G.A. au actualizat codul portocaliu, cu valabilitate incepand de astazi, ora 12:00, pana maine, 1 septembrie, la ora 9:00.In acest context, sunt vizate anumite sectoare de rauri…

- Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in intervalul 29 august, ora 21:00 – 30 august, ora 12:00, in cea mai mare parte a Olteniei, local in vestul Munteniei si Carpatii Meridionali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata. Vor fi averse torentiale, descarcari electrice,…

- Serviciul Național de Meteorologie emite avertizare de cod portocaliu pe masura ce instabilitatea atmosferica crește. Conform meteorologilor, intre orele 16:00 – 21:00, in Banat și in jumatatea de vest a Olteniei si in sud-vestul Transilvaniei vor exista perioade cu instabilitate atmosferica accentuata.…

- Oamenii din Romania sunt cunoscuți pentru simțul lor de umor aparte, care se reflecta și in felul in care au ales sa numeasca diferite așezari din țara. De-a lungul istoriei, fie ca au fost influențate de cultura locala, de aspecte istorice sau de alte factori, denumirile localitaților din Romania au…

- Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), in perioada 24 august, ora 12:00 - 25 august, ora 8:00, vor fi afectate anumite sectoare de rauri din bazinele hidrografice: Mures, Olt, Arges, Ialomita si Siret, in judetele: Harghita, Mures, Alba, Cluj, Sibiu, Hunedoara,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila de duminica, de la ora 10.00, pana luni, la ora 6.00, in judetele Satu Mare, Maramures, Salaj, Bistrita-Nasaud, Cluj, Alba, Sibiu, Mures, Harghita, Covasna, Brasov,…

- Hidrologii au emis pana duminica seara o avertizare cod portocaliu de inundatii pentru rauri din judetele Timis, Caras-Severin, Gorj si Mehedinti, informeaza Rador.Este vorba de bazinele hidrografice Bega, Timis, Poganis, Caras si Nera si Cerna, precum si afluentii mici ai Dunarii din judetele Caras-Severin…